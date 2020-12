Neve in Liguria, Tir e auto bloccati sulla A7 (Di venerdì 4 dicembre 2020) INTERVENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 04 dicembre 2020 16:55 leggi dopo slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 4 dicembre 2020) INTERVENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 04 dicembre 2020 16:55 leggi dopo slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della ...

RegLiguria : [4/12-12.46] #AllertaMeteoLIG ?? AGGIORNAMENTO: prolungata allerta sulla Liguria per piogge diffuse e temporali, d… - RegLiguria : [1/12-13.18] #AllertaMeteoLIG ???? Allerta per NEVE sulla Liguria a partire da oggi ?? - rotaruchristina : RT @paolocolomboLA7: ??MALTEMPO?? Autostrade Liguri nel caos per neve e gelicidio. La perturbazione, annunciata da giorni, ha trovato imprepa… - VoceAmicaItalia : #Neve e ghiaccio in autostrada: scattano blocchi e chiusure, la situazione traffico - BabboleoNews : #Maltempo in #Liguria. Dopo i disagi causati da #neve e #ghiaccio, #Autostrade per l'#Italia ha annunciato l'attiva… -