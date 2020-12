Le Regioni che cambiano colore: 4 diventano arancioni e 5 gialle (Di venerdì 4 dicembre 2020) Toscana, Valle d’Aosta, Campania e Provincia autonoma di Bolzano passano da area rossa ad area arancione; Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria passano da arancione a gialla Leggi su corriere (Di venerdì 4 dicembre 2020) Toscana, Valle d’Aosta, Campania e Provincia autonoma di Bolzano passano da area rossa ad area arancione; Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria passano da arancione a gialla

