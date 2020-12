Juve, è partito il ricambio generazionale: chi saranno i prossimi? (Di venerdì 4 dicembre 2020) Andrea Pirlo ha svecchiato la Juventus. Tanti i giovani scesi in campo quest'anno: record con la Dinamo Leggi su 90min (Di venerdì 4 dicembre 2020) Andrea Pirlo ha svecchiato lantus. Tanti i giovani scesi in campo quest'anno: record con la Dinamo

Benevento-Juventus 1-1: gol e highlights. Letizia risponde a Morata, espulso nel finale

Juve, è partito il ricambio generazionale: chi saranno i prossimi?

La Juventus vuole ringiovanire la rosa, innestando talenti da crescere, ma nello stesso tempo vuole continuare a vincere, perché c’è una striscia da completare ...

