Grande Fratello Vip | Dayane Mello ed Elisabetta Gregoraci abbandonano

(Di sabato 5 dicembre 2020) Il giorno della scelta è arrivato e ilVip ha chiesto ufficialmente ai concorrenti di decidere se rimanere in gioco oppure se abbandonare il reality, prolungato fino a metà Febbraio. La prima a decidere di lasciare il suo percorso è stata, la quale poco prima ha scoperto di essere la concorrente preferita della settimana. Nonostante questo, la ragazza ha deciso di abbandonare. La stessa decisione è stata presa da, che ha preferito uscire dal gioco per tornare da suo figlio Nathan. L'articolo proviene da Trash Italiano.

L'annuncio di Barbara D'Urso: «Sono troppo felice». Periodo d'oro per i programmi mediaset, dopo il Grande Fratello Vip anche il talk domenicale della D'Urso non finirà più il prossimo 13 dicembre ...Il Grande Fratello Vip andrà in onda anche il 31 dicembre. Ecco i nomi dei nuovi concorrenti in arrivo. Alfonso Signorini pigliatutto, dopo l'annuncio che il suo GFVIP ...