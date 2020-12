GF Vip, Signorini su Gregoraci e Oppini: “Non insisto con chi vuole andare via, accetto ogni scelta” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il conduttore ha detto la sua opinione sui due concorrenti che vogliono lasciare il reality Da quando Alfonso Signorini ha annunciato ai vipponi del prolungamento del programma sino a febbraio 2021, molti concorrenti sono entrati in confusione tra chi ha deciso da subito di continuare a stare nella Casa (è il caso di Andrea) e chi invece vuole lasciarla. Tra coloro che hanno preso una decisione di abbandonare il reality ci sono Elisabetta Gregoraci che vorrebbe infatti tornare da suo figlio Nathan e Francesco Oppini che vorrebbe raggiungere la sua fidanzata Cristina. Quest’ultimo in queste ore ha già comunicato la sua decisione all’amico Tommaso Zorzi, che non ha preso bene la notizia. Leggi anche–> GF Vip, Oppini abbandona il reality: Tommaso in lacrime per l’amico E adesso pare sia arrivato il ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il conduttore ha detto la sua opinione sui due concorrenti che vogliono lasciare il reality Da quando Alfonsoha annunciato ai vipponi del prolungamento del programma sino a febbraio 2021, molti concorrenti sono entrati in confusione tra chi ha deciso da subito di continuare a stare nella Casa (è il caso di Andrea) e chi invecelasciarla. Tra coloro che hanno preso una decisione di abbandonare il reality ci sono Elisabettache vorrebbe infatti tornare da suo figlio Nathan e Francescoche vorrebbe raggiungere la sua fidanzata Cristina. Quest’ultimo in queste ore ha già comunicato la sua decisione all’amico Tommaso Zorzi, che non ha preso bene la notizia. Leggi anche–> GF Vip,abbandona il reality: Tommaso in lacrime per l’amico E adesso pare sia arrivato il ...

Fd9901 : Unpopular opinion: Comunque sentirsi chiamare 'il vip che deve entrare in casa per Tommaso Zorzi' è parecchio brutt… - LaviniaL1982 : Ma perché fare entrare tutta sta gentaglia inutile che non è manco vip...solo perché sparano cagate sui social x un… - Clara1957094819 : @_choriflettuto_ Quello che non capisco è che Signorini disse che aveva la coda di vip veri che volevano fare il GF… - FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Alfonso Signorini sui concorrenti del “GF Vip” determinati a tornare a casa: 'Non insisto' - Novella_2000 : Il destino di Giacomo Urtis verrà deciso stasera: ecco cosa gli comunicherà Signorini #gfvip -