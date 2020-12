Francesco Oppini lascia il GF VIP 5 | Alba Parietti travolta dalle critiche e accusata dai fans

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Come ben saprete, nel corso della giornata del 3 dicembre 2020,ha avuto modo di fare le famose telefonate per decidere se restare o meno nella casa del Grande Fratello VIP 5. A quanto pare il concorrente ha avuto modo di parlare con sua madre che gli avrebbe fatto capire quello che è giusto fare in questo momento. Idel GF VIP hanno ascoltato le parole di Tommaso dopo l’uscita dal confessionale e hanno iniziato a credere che, invece che convincerlo a continuare, gli abbia detto dire. Nel giro di pochi minuti sono arrivati tantissimi messaggi a sostegno di, molti anche contro sua madre, va detto. Ed è forse anche per questo motivo che ierisui social si è scatenata rispondendo anche con toni ...