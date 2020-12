F1, l’esordio di Pietro Fittipaldi: il nipote del grande Emerson fa fatica a Sakhir (Di venerdì 4 dicembre 2020) Si conclude in Bahrain la prima giornata del Gran Premio del Sahkir, penultimo atto del Mondiale di F1 2020. Nella giornata odierna abbiamo assistito all‘esordio in una sessione ufficiale di Pietro Fittipaldi. Il nipote del grande Emerson ha faticato a tenere il passo della concorrenza ed a trovare il giusto ritmo con la macchina e la pista. Il brasiliano accusa quasi quattro decimi dal danese Kevin Magnussen dopo la FP2 di questa sera. Il compagno di box ha registrato il quattordicesimo tempo al termine della giornata contro il diciottesimo del rookie Fittipaldi. Il terzo alfiere di Haas, sostituto del francese Romain Grosjean, protagonista di un terribile incidente sette giorni fa, dovrà lavorare parecchio per cercare di accedere alla Q2 nella qualifica di domani. Il ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 dicembre 2020) Si conclude in Bahrain la prima giornata del Gran Premio del Sahkir, penultimo atto del Mondiale di F1 2020. Nella giornata odierna abbiamo assistito all‘esordio in una sessione ufficiale di. Ildelhato a tenere il passo della concorrenza ed a trovare il giusto ritmo con la macchina e la pista. Il brasiliano accusa quasi quattro decimi dal danese Kevin Magnussen dopo la FP2 di questa sera. Il compagno di box ha registrato il quattordicesimo tempo al termine della giornata contro il diciottesimo del rookie. Il terzo alfiere di Haas, sostituto del francese Romain Grosjean, protagonista di un terribile incidente sette giorni fa, dovrà lavorare parecchio per cercare di accedere alla Q2 nella qualifica di domani. Il ...

giuseppenotarn1 : RT @giuseppenotarn1: #ricordiamodomani 1974 m. Pietro Germi, regista L'esordio è da attore ma alla fine della guerra è già attivo come regi… - marinapiva67 : RT @giuseppenotarn1: #ricordiamodomani 1974 m. Pietro Germi, regista L'esordio è da attore ma alla fine della guerra è già attivo come regi… - lorie_ra : RT @giuseppenotarn1: #ricordiamodomani 1974 m. Pietro Germi, regista L'esordio è da attore ma alla fine della guerra è già attivo come regi… - Mayflower014 : RT @giuseppenotarn1: #ricordiamodomani 1974 m. Pietro Germi, regista L'esordio è da attore ma alla fine della guerra è già attivo come regi… - germanshepard8 : RT @giuseppenotarn1: #ricordiamodomani 1974 m. Pietro Germi, regista L'esordio è da attore ma alla fine della guerra è già attivo come regi… -

Ultime Notizie dalla rete : l’esordio Pietro Serie B DAZN 9a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti Digital-Sat News