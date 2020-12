Cyberpunk 2077 è dietro l'angolo e CDPR svela i dettagli sul pre-load globale e sblocco del gioco (Di venerdì 4 dicembre 2020) Cyberpunk 2077 è ormai vicinissimo. Il tanto atteso gioco di ruolo di CD Projekt RED uscirà tra meno di una settimana, e i milioni di fan che hanno fatto il conto alla rovescia per il suo lancio negli ultimi mesi e anni continueranno a farlo fino all'ultimo secondo. Per fortuna, CDPR ha ora confermato esattamente quando finirà il countdown a seconda della piattaforma su cui giocherete e a seconda di dove giocherete. Su console, Cyberpunk 2077 si sbloccherà alla mezzanotte del 9/10 dicembre. Su PC e Stadia, tuttavia, il gioco si sbloccherà simultaneamente in tutto il mondo alle ore 01:00 italiane. Per aiutarvi a capire meglio potete controllare il tweet di CDPR. Nel frattempo, sono stati confermati anche i tempi di pre-load. I ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 4 dicembre 2020)è ormai vicinissimo. Il tanto attesodi ruolo di CD Projekt RED uscirà tra meno di una settimana, e i milioni di fan che hanno fatto il conto alla rovescia per il suo lancio negli ultimi mesi e anni continueranno a farlo fino all'ultimo secondo. Per fortuna,ha ora confermato esattamente quando finirà il countdown a seconda della piattaforma su cui giocherete e a seconda di dove giocherete. Su console,si sbloccherà alla mezzanotte del 9/10 dicembre. Su PC e Stadia, tuttavia, ilsi sbloccherà simultaneamente in tutto il mondo alle ore 01:00 italiane. Per aiutarvi a capire meglio potete controllare il tweet di. Nel frattempo, sono stati confermati anche i tempi di pre-. I ...

meuplaystation : Uffa! - InstantGamingIT : La versione unpatched di Cyberpunk 2077 presenta già molti problemi - NeziLuca : Fai come me! Partecipa e prova a vincere una RTX 3080 o Cyberpunk 2077! #instantgamingcyberpunk2077 - vascoboetto : Fai come me! Partecipa e prova a vincere una RTX 3080 o Cyberpunk 2077! #instantgamingcyberpunk2077 - Mattia43871612 : Fai come me! Partecipa e prova a vincere una RTX 3080 o Cyberpunk 2077! #instantgamingcyberpunk2077 -