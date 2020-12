Covid. Sorpresi con serranda abbassata a bere birra, sanzionato minimarket (Di venerdì 4 dicembre 2020) La Nel corso della serata di ieri, una pattuglia della polizia ,mentre percorreva via Fiume ha notato un e sercizio commerciale che aveva la serranda abbassata a metà . Gli agenti, sono entrati per ... Leggi su lanazione (Di venerdì 4 dicembre 2020) La Nel corso della serata di ieri, una pattuglia della polizia ,mentre percorreva via Fiume ha notato un e sercizio commerciale che aveva laa metà . Gli agenti, sono entrati per ...

MichelangNasca : Superato il numero di morti in un giorno (993), e in alcune regioni italiane cresce la percentuale dei positivi al… - sectortweets : Un tassista va a sbattere e si rivolge ai suoi passeggeri sorpresi e impauriti: 'poiché non avete rispettato le reg… - TUTTOJUVE_COM : Monte Sant'Angelo, in 6 sorpresi a vedere la partita allo Juventus Club: sanzionati per mancato rispetto delle norm… - GrecoCrescenzo3 : 2-4? 2-4! Si chiudono nel club Juve per vedere una partita, anonimo guastafeste chiama i carabinieri: sorpresi e mu… - McristinaLena : RT @claviggi: Roma al tempo del Covid-19 1?? Sono chiusa in casa da solo 3 giorni e Roma mi manca da morire. Mi mancano le strade, i rumor… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Sorpresi Covid, sorpresi in giro di notte a Gonnesa e Villacidro: sanzione da 400 euro Cagliaripad Mondo apparterrà ad aziende tech anche dopo il Covid

Dal profilo degli investimenti il coronavirus ha mostrato la forza dei valori tecnologici, su cui bisognerà puntare anche in futuro, mentre sul piano più globale la pandemia ha visto la Cina spiccare ...

Covid. Sorpresi con serranda abbassata a bere birra, sanzionato minimarket

Non curanti delle restrizioni anti-covid si ritrovano dentro al minimarket per bere birra tra amici Noi e alcuni partner usiamo cookie o tecnologie simili come descritto nella cookie policy. Per la pu ...

Dal profilo degli investimenti il coronavirus ha mostrato la forza dei valori tecnologici, su cui bisognerà puntare anche in futuro, mentre sul piano più globale la pandemia ha visto la Cina spiccare ...Non curanti delle restrizioni anti-covid si ritrovano dentro al minimarket per bere birra tra amici Noi e alcuni partner usiamo cookie o tecnologie simili come descritto nella cookie policy. Per la pu ...