Covid e Natale, l'avvertimento di Fontana: "Si rischia grosso" (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana esprime forti dubbi sulle decisioni del governo riguardo al Natale in tempi di Covid: "Si rischia grosso". L'andamento dell'epidemia di coronavirus in Italia… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Natale Covid, ecco l'Abc per un Natale sicuro Adnkronos Comuni “blindati” a Natale e Capodanno, Cecchin: «Misure dolorose, ma usiamo il buon senso»

Per il sindaco di San Giorgio Walter Cecchin non abbandonare i genitori anziani e soli va considerata una necessità, ma va anche fatto con buon senso e limitando i presenti agli incontri ...

Natale 2020: come lo trascorreremo secondo l’ultimo DCPM

Il primo ministro Giuseppe Conte ha annunciato il nuovo decreto legge in vigore dal 4 dicembre. Ma cosa sarà possibile fare durante le feste di Natale?

