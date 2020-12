Cirio: ancora Dad per tutelare la salute di studenti e docenti. La curva è scesa con le lezioni a distanza (Di venerdì 4 dicembre 2020) "L'ordine dei medici si è espresso per dire che abbiamo fatto bene a tenere le classi seconde e terze medie a casa, che sarebbe stato un rischio". Lo dice su Facebook il governatore del Piemonte Alberto Cirio, che ha tenuto in dad, nonostante il passaggio a zona arancione della regione, gli studenti della seconda e terza media. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 4 dicembre 2020) "L'ordine dei medici si è espresso per dire che abbiamo fatto bene a tenere le classi seconde e terze medie a casa, che sarebbe stato un rischio". Lo dice su Facebook il governatore del Piemonte Alberto, che ha tenuto in dad, nonostante il passaggio a zona arancione della regione, glidella seconda e terza media. L'articolo .

SkyTG24 : 'La scuola no ma lo shopping natalizio sì, è un po' vergognoso'. A Torino continua la protesta delle studentesse An… - AngleseGiorgio : @PBerizzi @AuschwitzMuseum @SalonedelLibro 65 giorni fa a Torino comparivano manifesti del presidente del Piemonte… - nikipidia : @PiemonteInforma @Alberto_Cirio I miei genitori hanno più di 80anni e sono ancora in attesa del vaccino!!! - discoradioIT : 'Dal 13 dicembre il #Piemonte sarà regione gialla. L'induce Rt è sceso ancora e oggi è allo 0,74'. Lo ha detto il p… - LeleRoma1976 : RT @Tottinho88: @CalcioFinanza è mai possibile che la lazio non si salta un impiccio? Sempre in mezzo agli illeciti. I tamponi, calcioscomm… -