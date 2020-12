“All’ospedale no, c’è il Covid”: l’assurda morte di una bimba di un mese (Di venerdì 4 dicembre 2020) Incredibile la morte di una bambina di un solo mese, che perde la vita perché la madre non vuole andare in ospedale per paura del Covid Il Covid mette paura… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 4 dicembre 2020) Incredibile ladi una bambina di un solo, che perde la vita perché la madre non vuole andare in ospedale per paura del Covid Il Covid mette paura… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

discoradioIT : C'è stato un #incidente sul #lavoro a Cornaredo (#Milano), all'interno di una ditta in via Monzoro: un operaio di 3… - RuRoc3 : @IlariaBifarini No. C'è un'altra ipotesi. Li lasciano morire, non perché la sanità è scadente ma perché fanno solo… - nicoefem : @docfranki Preparati, non volermi male, ma se sei all’ospedale a Rimini, c’è una ragazza che fa il mio stesso corso… - NumeroZero1 : @Drittorovescio_ Ma quale epidemia!!!si nn ci andranno mai all'ospedale xche' nn c'è nessuna emergenza!!questa è la verità Faraone!! - lilyevansfake : dite a potter black e pix che non c'è bisogno di portarmi all'ospedale grazie -

Ultime Notizie dalla rete : “All’ospedale c’è Osservatorio Nomisma sui farmaci generici: è ora di difendere la biodiversità di produzione Fortune Italia