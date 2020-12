A Lampedusa i dirigenti della Juventus sono la sola speranza degli immigrati

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Non corriamo. Aspettiamo che la giustizia faccia il suo corso. Essere indagati non significa essere colpevoli. Lo diciamo ogni volta che il nostro anelito di garantismo si affaccia. Giusto, aspettiamo intanto che gli indagati juventini diventino ufficiali. Nel comunicato stampaProcura di Perugia si dice esplicitamente che “i massimi livelli istituzionali”Juve si attivarono per “accelerare” il riconoscimentocittadinanza italiana nei confronti di un extracomunitario, tal Suarez. Ve li immaginate iJuve sulla banchina del porto diche si sbracciano e urlano, alla faccia di Salvini, agli immigranti inzuppati di pioggia e salsedine che sbarcano da una nave che li ha salvati: “Non vi preoccupate, vi aiuteremo noi ad avere la cittadinanza”. Non ...