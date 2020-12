Ue: Conte, 'lunedì approviamo governance su recovery, sarà struttura più efficiente' (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "lunedì potremo approvare la struttura di governance del recovery. Ci sono differenze ma le differenti vedute non sono perchè deve comandare Conte o Gualtieri o un altro ministro o un partito ma su quale è la struttura più efficiente per il Paese. Non pensiate sia semplice... per questo ci stiamo ragionando, ma lo facciamo sempre con l'obiettivo di una piena funzionalità". Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "potremo approvare ladidel. Ci sono differenze ma le differenti vedute non sono perchè deve comandareo Gualtieri o un altro ministro o un partito ma su quale è lapiùper il Paese. Non pensiate sia semplice... per questo ci stiamo ragionando, ma lo facciamo sempre con l'obiettivo di una piena funzionalità". Lo dice il premier Giuseppein conferenza stampa.

