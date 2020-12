Stash dei The Kolors diventa padre: è nata Grace (Di giovedì 3 dicembre 2020) Stash dei The Kolors papà: è nata Grace. L’annuncio sui social: la mamma, Giulia Belmonte, e la bimba stanno benissimo “È nata Grace ed è la cosa più bella del mondo”. È con queste parole che Stash Fiordispino, frontman dei The Kolors, ha annunciato sui social la nascita della sua primogenita. Si chiama Grace e lei e la… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 3 dicembre 2020)dei Thepapà: è. L’annuncio sui social: la mamma, Giulia Belmonte, e la bimba stanno benissimo “Èed è la cosa più bella del mondo”. È con queste parole cheFiordispino, frontman dei The, ha annunciato sui social la nascita della sua primogenita. Si chiamae lei e la… L'articolo Corriere Nazionale.

XSocialgossip : È nata la piccola Grace?? - occhio_notizie : Stash dei The Kolors è diventato papà: è nata la piccola Grace - 361_magazine : #Stash dei #thekolors è diventato papà - zazoomblog : Stash dei The Kolors papà nata Grace: Giulia Belmonte ha partorito - #Stash #Kolors #Grace: #Giulia - LSororo : @AmiciUfficiale Non vorrei dire ma in questi inediti deddy era la copia di ultimo e Giulio la copia di stash dei the colors... -