Regno Unito, l'idea di un bar per aggirare il lockdown: diventiamo luogo di culto (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il titolare James Aspell ha raccontato a un quotidiano locale che non ha intenzione di offendere nessuno né di fare il furbetto dribblando le restrizioni, anche perché le chance che la richiesta ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il titolare James Aspell ha raccontato a un quotidiano locale che non ha intenzione di offendere nessuno né di fare il furbetto dribblando le restrizioni, anche perché le chance che la richiesta ...

guerini_lorenzo : Tra Italia e Regno Unito una lunga tradizione di cooperazione. Con mio omologo inglese @BWallaceMP rimarcato nostre… - Tg3web : Bruciano i tempi il Regno Unito e la Russia che inizieranno le prime somministrazioni di vaccino anti-covid già a p… - repubblica : Oggi su Rep: ?? Regno Unito, “Proletari, in cassa”. Il cimitero di Marx vende gadget e caffè [di Enrico Franceschini] - PortinariFranco : RT @repubblica: Regno Unito, scandalo al college dei re: docente di Eton licenziato per una lezione in cui giustifica gli stupri https://t.… - giuliog : RT @Radio1Rai: #Vaccini. La #Russia come il Regno Unito punta al traguardo. #Putin annuncia una campagna vaccinale di massa a partire dalla… -