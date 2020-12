QAnon contro gli alieni | Moncef Slaoui è un rettiliano

Leggi su bufale

(Di giovedì 3 dicembre 2020)è unè l’ultima cosa che ci aspettavamo dalla galassia di, e alla fine è arrivata. La lista dei nemici del Patriota Q ormai rivaleggia quella del fisico teorico immaginario Sheldon Cooper (The Big Bang Theory, Young Sheldon) per estensione e varietà. Il bellicoso Patriota Q di drop in drop rivela di essere nemico di Soros, Obama, Hillary Clinton, Tom Hanks, delle tette di Katy Perry, dei Teletubbies, della CIA e dell’FBI, della FEMA, dei Poteri Forti e ora anche dei rettiliani. In un serie di tweet che circolano nei canali legati aed alla “Tempesta” (evento che, come il Kraken, compone parte organica del Declas, la vittoria finale del Patriota Qla citata lista dei nemici) scopriamo cheè un ...