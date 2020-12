Nuovo Dpcm prevederà spostamenti vietati tra Comuni a Natale, Santo Stefano e Capodanno (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato nell’informativa al Senato che gli spostamenti saranno vietati “nei giorni di festa, Natale, Santo Stefano e Capodanno, anche tra Comuni”. Mancano ormai poche ore al Nuovo Dpcm. Speranza: “Le festività vanno affrontate con serietà se non vogliamo nuove pesanti chiusure tra gennaio e febbraio. Nei giorni di festa, Natale, Santo Stefano e Capodanno, verranno limitati anche gli spostamenti tra Comuni. Con il prossimo Dpcm bisogna continuare con le misure rigorose, anche per non vanificare quanto fatto nelle ultime settimane. Vanno abbassati i rischi del contagio, ... Leggi su udine20 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato nell’informativa al Senato che glisaranno“nei giorni di festa,, anche tra”. Mancano ormai poche ore al. Speranza: “Le festività vanno affrontate con serietà se non vogliamo nuove pesanti chiusure tra gennaio e febbraio. Nei giorni di festa,, verranno limitati anche glitra. Con il prossimobisogna continuare con le misure rigorose, anche per non vanificare quanto fatto nelle ultime settimane. Vanno abbassati i rischi del contagio, ...

marcodimaio : Poche ore al nuovo #Dpcm che, visto l’andamento del contagio in costante miglioramento, allenterà alcune misure. Lo… - marcodimaio : Lo ribadiamo, ancora una volta: si può continuare a tenere alta la guarda permettendo alle persone legate da affett… - Agenzia_Ansa : Speranza: 'Il 25 e 26 dicembre e a Capodanno bloccati gli spostamenti anche tra i comuni. Vogliamo riportare in pre… - occhio_notizie : #scuola, superiori in aula a gennaio - silviajuve71 : RT @marcodimaio: Lo ribadiamo, ancora una volta: si può continuare a tenere alta la guarda permettendo alle persone legate da affetti stabi… -