Lo Hobbit: Warner Bros. avrebbe interferito nei progetti di Peter Jackson

Secondo un attore de Lo Hobbit, il risultato artisticamente inferiore rispetto a il signore deli anelli sarebbe stato causato dalle pressioni e dalle ingerenze di Warner Bros. nel lavoro di Peter Jackson.

Warner Bros. avrebbe interferito nei progetti di Peter Jackson per l'adattamento de Lo Hobbit; le ingerenze dello studio avrebbero influito sul risultato finale della trilogia, decisamente inferiore a quella de Il signore degli anelli. Questa è la teoria espressa dall'attore Jed Brophy, amico e collaboratore di lunga data di Peter Jackson, a Kiwi Talkz. Riflettendo sui problemi de Lo Hobbit, Brophy ha ...

Secondo uno dei protagonisti della trilogia de Lo Hobbit lo scarso successo di critica sarebbe dovuto alle intromissioni della produzione ...

Il Signore degli Anell, Peter Jackson sulla versione dei film in 4K: "Sembrano girati oggi"

Peter Jackson, regista delle trilogie fantasy de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit, parla dei vari miglioramenti e correzioni delle nuove riedizioni in 4K. Attraverso un videodiario, Peter Jackson h ...

