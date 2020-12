Llorente-Sampdoria, pista calda per gennaio (Di giovedì 3 dicembre 2020) Potrebbe essere Fernando Llorente il rinforzo in attacco a gennaio per la Sampdoria, alla ricerca di un attaccante di livello per sopperire alle lacune e agli infortuni del reparto offensivo. L’attaccante spagnolo è di proprietà del Napoli che vuole cederlo. Llorente, opportunità per gennaio? Stando ai primi rumors il numero uno blucerchiato, Massimo Ferrero, vorrebbe regalare a gennaio proprio l’attaccante spagnolo al suo tecnico, Claudio Ranieri, che già l’estate scorsa si era mosso per convincerlo a trasferirsi a Genova. L’ operazione si presenta tutt’altro che semplice visto la folta concorrenza. Il Benevento si sarebbe già messo all’ opera per mano del ds, Pasquale Foggia, mentre in Spagna, Atletico Madrid e Bilbao sarebbero sulle sue tracce. Comunque la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 3 dicembre 2020) Potrebbe essere Fernandoil rinforzo in attacco aper la, alla ricerca di un attaccante di livello per sopperire alle lacune e agli infortuni del reparto offensivo. L’attaccante spagnolo è di proprietà del Napoli che vuole cederlo., opportunità per? Stando ai primi rumors il numero uno blucerchiato, Massimo Ferrero, vorrebbe regalare aproprio l’attaccante spagnolo al suo tecnico, Claudio Ranieri, che già l’estate scorsa si era mosso per convincerlo a trasferirsi a Genova. L’ operazione si presenta tutt’altro che semplice visto la folta concorrenza. Il Benevento si sarebbe già messo all’ opera per mano del ds, Pasquale Foggia, mentre in Spagna, Atletico Madrid e Bilbao sarebbero sulle sue tracce. Comunque la ...

