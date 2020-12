Inter, turno di riposo per Lautaro Martinez: pestone in Champions per lui (Di giovedì 3 dicembre 2020) Possibile turno di riposo per Lautaro Martinez Nell’Inter che sabato sera ospiterà il Bologna a San Siro, oltre a Barella, potrebbe rifiatare anche Lautaro Martinez. L’argentino, secondo quanto riportato da Tuttosport in edicola oggi, ha subito un pestone nel match di Champions League e Conte potrebbe risparmiarlo in vista dell’importantissimo match contro lo Shakhtar Donetsk di settimana prossima. Il posto del numero 10 sarà preso con ogni probabilità da Sanchez che affiancherà dunque Lukaku. Meno probabile invece l’opzione Perisic che potrebbe essere schierato si, ma come esterno a sinistra. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di giovedì 3 dicembre 2020) PossibilediperNell’che sabato sera ospiterà il Bologna a San Siro, oltre a Barella, potrebbe rifiatare anche. L’argentino, secondo quanto riportato da Tuttosport in edicola oggi, ha subito unnel match diLeague e Conte potrebbe risparmiarlo in vista dell’importantissimo match contro lo Shakhtar Donetsk di settimana prossima. Il posto del numero 10 sarà preso con ogni probabilità da Sanchez che affiancherà dunque Lukaku. Meno probabile invece l’opzione Perisic che potrebbe essere schierato si, ma come esterno a sinistra. L'articolo proviene damagazine.

fattointerista : Ci si sta imbattendo in ipotesi appena controverse per il passaggio del turno di Champions. Il punto è chiaro: prim… - moryzerotre : RT @tvdellosport: ?? #Inter, tutte le combinazioni per passare il turno ?? Serve la vittoria contro lo #Shakhtar, con la speranza che #Rea… - MarcoYera : Ho votato di cuore il buon Romelu, ma per me l'uomo di questo turno è Giroud che ha segnato 4 goal al Siviglia, a c… - TMW_radio : ??? #Maracanà @SalandinS ??? «L'#Inter ha possibilità di passare il turno? Secondo me no. Mica hanno l'anello al n… - RisorgINT : L’Inter attualmente si trova al 25º posto del Ranking UEFA. Una vittoria contro lo Shaktar e il passaggio del turno… -