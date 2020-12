“Giù le mani dalle nostre mogli”. Panico in città: la scritta parla chiaro. Illustre il nome dell’accusato (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Giù le mani dalle mogli degli altri. Codardo togliti cintura e pistola e difenditi dai mariti…”. Un messaggio che sembra alludere ad un esponente delle forze dell’ordine della zona, nel dettaglio a un maresciallo dei carabinieri di una stazione di Bellano, a pochi chilometri da Lecco. Ad accusare l’uomo non sarebbe solo un marito, bensì un gruppo che inviterebbe l’ufficiale 56enne a placare i suoi istinti da don giovanni. Pena: la garanzia di dolori fisici e l’acquisto di un chilo di carne da fissare sull’occhio. Una storia che se non fosse finita sui giornali di tutta Italia avrebbe dell’inverosimile ma che forse è lo è meno di quanto si possa credere, non dissimile di quello che succede in migliaia di altre realtà italiane dove la figura geometrica preferita resta il triangolo. A stupire è la figura tirata in causa. Continua dopo la ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 3 dicembre 2020)lemogli degli altri. Codardo togliti cintura e pistola e difenditi dai mariti…”. Un messaggio che sembra alludere ad un esponente delle forze dell’ordine della zona, nel dettaglio a un maresciallo dei carabinieri di una stazione di Bellano, a pochi chilometri da Lecco. Ad accusare l’uomo non sarebbe solo un marito, bensì un gruppo che inviterebbe l’ufficiale 56enne a placare i suoi istinti da don giovanni. Pena: la garanzia di dolori fisici e l’acquisto di un chilo di carne da fissare sull’occhio. Una storia che se non fosse finita sui giornali di tutta Italia avrebbe dell’inverosimile ma che forse è lo è meno di quanto si possa credere, non dissimile di quello che succede in migliaia di altre realtà italiane dove la figura geometrica preferita resta il triangolo. A stupire è la figura tirata in causa. Continua dopo la ...

