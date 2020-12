Carlo Gilardi, chi è il professore 90enne rinchiuso contro la sua volontà (Di giovedì 3 dicembre 2020) Carlo Gilardi è un ex professore di 90 anni, che da 35 giorni è rinchiuso contro la sua volontà in una rsa. Emergono novità sul suo caso. Stanno emergendo degli importanti elementi sulla storia dell’ex professore Carlo Gilardi, un 90enne di Lecco che è stato rinchiuso contro la sua volontà in una rsa. Il programma L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 3 dicembre 2020)è un exdi 90 anni, che da 35 giorni èla suain una rsa. Emergono novità sul suo caso. Stanno emergendo degli importanti elementi sulla storia dell’ex, undi Lecco che è statola suain una rsa. Il programma L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

redazioneiene : Sono 26 giorni che questo benefattore di 90 anni sarebbe ricoverato in una rsa, contro la sua volontà:… - redazioneiene : Ci avete scritto oltre 16mila email e alla fine con @GiovannaNinaPal l’abbiamo trovato! #LeIene - Alex50328312 : @redazioneiene @GiovannaNinaPal Perché non parlate anche radio del professore Carlo Gilardi arriverà ha qualche orecchie. - mitsouko1 : RT @redazioneiene: Sono 26 giorni che questo benefattore di 90 anni sarebbe ricoverato in una rsa, contro la sua volontà: @GiovannaNinaPal… - GiuseppeBrandon : CARLO GILARDI, LA PROVA VIVENTE CHE DIMOSTRA CHE NELLA VITA DI OGNUNO DI NOI, PUO' ARRIVARE QUALCUNO, D'AMBLE'E, E… -