Cala la percentuale di positivi, ma Fedriga chiede ai friulani di 'stringere i denti' (Di giovedì 3 dicembre 2020) In Friuli Venezia Giulia, nella settimana dal 23 al 29 novembre, la percentuale di tamponi positivi (escluse le attività di screening e di retesting) si è attestata al 27,7 per cento (4.009 su 14.452) ... Leggi su udinetoday (Di giovedì 3 dicembre 2020) In Friuli Venezia Giulia, nella settimana dal 23 al 29 novembre, ladi tamponi(escluse le attività di screening e di retesting) si è attestata al 27,7 per cento (4.009 su 14.452) ...

Pino__Merola : Covid: Molise; cala percentuale tamponi-positivi, è all’8% - piancast1 : @Cartabellotta @GIMBE @Corriere Soprattutto, secondo me, si enfatizza troppo la riduzione dei nuovi casi su cui pes… - AnsaMolise : Covid: Molise; cala percentuale tamponi-positivi, è all'8% - CosenzaChannel : Oggi in #Italia si registrano più di 20mila contagi da #coronavirus, ma cala la percentuale tra casi e tamponi. Alt… - GIUSPEDU : RT @MarcoDiMaro: E come per magia cala la percentuale tamponi/positivi, calano i positivi, calano o tamponi, cala tutto (tranne i morti, ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Cala percentuale Covid: Molise; cala percentuale tamponi-positivi, è all'8% Agenzia ANSA Locatelli: «Tra 10 giorni avremo un calo dei morti. Vaccino per tutti entro la fine dell'estate»

Il presidente del Consiglio superiore di Sanità (Css) Franco Locatelli è intervenuto questa mattina ad Agorà su Raitre ed ha parlato sia dei vaccini, ...

Confcommercio i dati peggiorano: calo di fatturato per il 77,6% delle imprese. A ottobre-novembre l’82,7%

Dopo i sondaggi effettuati in giugno e settembre, l’Ufficio Studi Confcommercio Ravenna ha nuovamente svolto un nuovo monitoraggio, interpellando 120 esercizi commerciali del centro storico, del fores ...

Il presidente del Consiglio superiore di Sanità (Css) Franco Locatelli è intervenuto questa mattina ad Agorà su Raitre ed ha parlato sia dei vaccini, ...Dopo i sondaggi effettuati in giugno e settembre, l’Ufficio Studi Confcommercio Ravenna ha nuovamente svolto un nuovo monitoraggio, interpellando 120 esercizi commerciali del centro storico, del fores ...