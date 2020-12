Bebe Vio multata per non aver rispettato il coprifuoco in un locale con il padre e amici. Pronte le scuse per la violazione (Di giovedì 3 dicembre 2020) Novità giungono sulla campionessa paralimpica di scherma Bebe Vio. Come riportato dall’Ansa, la 23enne nativa di Venezia sarebbe stata multata per essersi fermata con alcuni amici all’interno di un locale, ancora aperto dopo il “coprifuoco” delle ore 18.00. Un episodio che, secondo le cronache, sarebbe avvenuto il 29 novembre scorso a Mogliano Veneto (Treviso), dove vive la sua famiglia. Nel gruppo di persone coinvolte c’era anche il papa dell’azzurra, una decina in totale secondo le ricostruzioni. Il ritrovo era stato organizzato per festeggiare il compleanno proprio del papà dell’atleta paralimpica. L’Ansa precisa che la sanzione di 400 euro sarebbe stata pagata, con le scuse per la violazione. Non vi sarebbe stata, infatti, alcuna contestazione relativamente ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 dicembre 2020) Novità giungono sulla campionessa paralimpica di schermaVio. Come riportato dall’Ansa, la 23enne nativa di Venezia sarebbe stataper essersi fermata con alcuniall’interno di un, ancora aperto dopo il “” delle ore 18.00. Un episodio che, secondo le cronache, sarebbe avvenuto il 29 novembre scorso a Mogliano Veneto (Treviso), dove vive la sua famiglia. Nel gruppo di persone coinvolte c’era anche il papa dell’azzurra, una decina in totale secondo le ricostruzioni. Il ritrovo era stato organizzato per festeggiare il compleanno proprio del papà dell’atleta paralimpica. L’Ansa precisa che la sanzione di 400 euro sarebbe stata pagata, con leper la. Non vi sarebbe stata, infatti, alcuna contestazione relativamente ...

