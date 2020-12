Bebe Vio multata: la campionessa sorpresa in un locale oltre il coprifuoco (Di giovedì 3 dicembre 2020) La schermitrice italiana Beatrice Maria Adelaide Marzia Vio avrebbe ricevuto una multa di 400 euro lo scorso 29 novembre, dopo essere stata beccata dai carabinieri all'interno di un locale dopo le 18.00 L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 3 dicembre 2020) La schermitrice italiana Beatrice Maria Adelaide Marzia Vio avrebbe ricevuto una multa di 400 euro lo scorso 29 novembre, dopo essere stata beccata dai carabinieri all'interno di undopo le 18.00 L'articolo proviene da Gossip e Tv.

