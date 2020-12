Babylon | Margot Robbie al posto di Emma Stone?

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Il nuovo film di Damien Chazelle,, sembra aver perso una delle sue star principali,, mapotrebbe essere pronta a sostituirla A fare da star con Brad Pitt in, nuovo film di Damien Chazelle, non ci sarà più. A causa di conflitti d’agenda, l’attrice, che già aveva collaborato col regista in occasione di La La Land (2016), non potrà più partecipare al nuovo progetto del talentuoso autore. Sembra però che sia già stata avviata una trattativa con un’altra grandissima star:. L’interprete australiana, che da qualche mese ha compiuto 30 anni, potrà così tornare a collaborare con Pitt, dopo C’era una volta a Hollywood (2019). Ma le analogie con l’ultima film di ...

