Amici 20, Arianna viene isolata dagli altri concorrenti? Il daytime di oggi (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il daytime di oggi 3 dicembre oggi è andata in onda su Italia Uno un’altra puntata del daytime di ‘Amici 20?. Pare che Arianna soffra la solitudine esclusa dai suoi compagni a seguito di ciò che è successo col suo insegnante Rudy Zerbi. Arianna SENZA MAGLIA Durante l’ultima puntata di Canale 5, Arianna è stata messa in un limbo dal suo insegnante Rudy Zerbi. Lui si è molto arrabbiato per aver sostituito una canzone assegnata da lui durante la settimana, con un suo inedito. Perciò Rudy ha chiamato la sua insegnante di canto, Raffaella Misiti per capire come lavora. Lei ha affermato che è faticoso lavorare con lei, rispetto al resto della classe, ha anche affermato “Mi sembra uno spreco di tempo, uno spreco di occasione”. Rudy ha deciso di tenersi la ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ildi3 dicembreè andata in onda su Italia Uno un’altra puntata deldi ‘20?. Pare chesoffra la solitudine esclusa dai suoi compagni a seguito di ciò che è successo col suo insegnante Rudy Zerbi.SENZA MAGLIA Durante l’ultima puntata di Canale 5,è stata messa in un limbo dal suo insegnante Rudy Zerbi. Lui si è molto arrabbiato per aver sostituito una canzone assegnata da lui durante la settimana, con un suo inedito. Perciò Rudy ha chiamato la sua insegnante di canto, Raffaella Misiti per capire come lavora. Lei ha affermato che è faticoso lavorare con lei, rispetto al resto della classe, ha anche affermato “Mi sembra uno spreco di tempo, uno spreco di occasione”. Rudy ha deciso di tenersi la ...

Notiziedi_it : Arianna torna nella scuola di Amici, la punizione è finita ma non ha ancora la maglia | Video Witty Tv - tuttopuntotv : Amici 20, daytime giovedì 3 dicembre: Arianna torna a lezione #amici20 - rep_roma : TvBoy, uno street artist nel pieno centro di Roma: Burioni e la Capua amici e sorridenti: 'The virus is not over' [… - rep_roma : TvBoy, uno street artist nel pieno centro di Roma: Burioni e la Capua amici e sorridenti: 'The virus is not over' [… - infoitcultura : Amici 2020: Rudy Zerbi dà un’altra possibilità ad Arianna -