Ue | Giorgetti | ' task force per Recovery senza opposizione scelta stupida'

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "IlFund condizionerà i nostri prossimi trent'anni, dovrebbe essere ovvio coinvolgere l', perché il governo che arriverà tra due o sei anni, dovrà farsene carico e non potrà dire: ripartiamo da zero. Invece arriva la miticae le opposizioni restano escluse. Mi pare quanto meno un modo miope di fare le cose. Peggio, stupido". Lo dice Giancarlo, vicesegretario della Lega, in un'intervista a 'La Stampa'.