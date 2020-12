'Tutta l'Italia in zona gialla a metà dicembre' (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Continua il dibattito all'interno della maggioranza e con le regioni sulle misure per regolamentare le feste. Nel nuovo Dpcm l'intenzione del governo è di riconfermare l'impianto a tre colori, ma il ... Leggi su today (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Continua il dibattito all'interno della maggioranza e con le regioni sulle misure per regolamentare le feste. Nel nuovo Dpcm l'intenzione del governo è di riconfermare l'impianto a tre colori, ma il ...

matteosalvinimi : #TaskForce per #RecoveryFund? Ritengo vergognoso che il governo non coinvolga l'Italia tutta. Sono soldi pubblici e… - matteosalvinimi : Ci sono troppi cantieri progettati, finanziati fermi in tutta Italia (come il parco archeologico #Centocelle). 100… - matteosalvinimi : I miei auguri e il mio abbraccio affettuoso a tutta la Comunità romena in Italia e a tutti gli amici della Romania… - lucafaccio : RT @Anpinazionale: Tutta l'Italia è vicina a Lidia Menapace, alla nostra partigiana, a questa grande donna dei diritti, della pace, dell'im… - susannaflr : RT @Anpinazionale: Tutta l'Italia è vicina a Lidia Menapace, alla nostra partigiana, a questa grande donna dei diritti, della pace, dell'im… -