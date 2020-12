Tortellini alla zucca gialla e bianchetto (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Come preparare i : Metto l’olio, uno spicchio d’aglio e un rametto di rosmarino in una padella. Appena soffrigge aggiungo la polpa di zucca e un pizzico di sale per poi lasciare insaporire qualche minuto. Aggiungo un cucchiaio di panna, la amalgamo bene insieme alla zucca con un pizzico di peperoncino. Metto in cottura i Tortellini di carne in acqua leggermente salata, li scolo al dente Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Come preparare i : Metto l’olio, uno spicchio d’aglio e un rametto di rosmarino in una padella. Appena soffrigge aggiungo la polpa die un pizzico di sale per poi lasciare insaporire qualche minuto. Aggiungo un cucchiaio di panna, la amalgamo bene insiemecon un pizzico di peperoncino. Metto in cottura idi carne in acqua leggermente salata, li scolo al dente Articolo completo: dal blog SoloDonna

SoniaLaVera : RT @chierici1950: @aspettaaspetta @riktroiani Nel raggio di 10 km non posso vedere figlie-suocera-cognato.Poi mia madre sempre in Lombardia… - fastenseat : @BluGianni @ConteZero76 @convivioblog Continuano a non mangiare pesci senza branchie, animali senza zoccolo spaccat… - ducci_elena : RT @chierici1950: @aspettaaspetta @riktroiani Nel raggio di 10 km non posso vedere figlie-suocera-cognato.Poi mia madre sempre in Lombardia… - Mirko92982183 : RT @chierici1950: @aspettaaspetta @riktroiani Nel raggio di 10 km non posso vedere figlie-suocera-cognato.Poi mia madre sempre in Lombardia… - aspettaaspetta : RT @chierici1950: @aspettaaspetta @riktroiani Nel raggio di 10 km non posso vedere figlie-suocera-cognato.Poi mia madre sempre in Lombardia… -

Ultime Notizie dalla rete : Tortellini alla Tortellini alla zucca gialla e bianchetto SoloDonna Il tortellino patrimonio dell'umanità?

BOLOGNA. Per tutelare e valorizzare nel mondo la cucina bolognese come patrimonio unico, per i contenuti che esprime, i rapporti stretti che presenta con la storia del territorio, con il tessuto socia ...

Mafie, “come mosca sui tortellini: la nuova campagna della Regione

REGGIO EMILIA – Peppino Impastato diceva che “la mafia e’ una montagna di merda”. Parafrasando alla maniera emiliano-romagnola, si puo’ dire che l’illegalita’ e’ una mosca in un bel piatto di tortelli ...

BOLOGNA. Per tutelare e valorizzare nel mondo la cucina bolognese come patrimonio unico, per i contenuti che esprime, i rapporti stretti che presenta con la storia del territorio, con il tessuto socia ...REGGIO EMILIA – Peppino Impastato diceva che “la mafia e’ una montagna di merda”. Parafrasando alla maniera emiliano-romagnola, si puo’ dire che l’illegalita’ e’ una mosca in un bel piatto di tortelli ...