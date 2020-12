Taranto | straziante addio degli amichetti del piccolo Vincenzo

(Di mercoledì 2 dicembre 2020)muore a 10 anni: lottava contro un tumore raro alle ossa e aveva contratto anche il Covid Il giorno dell’Semeraro, ildi 11 anni morto per una forma rara di cancro, ha lasciato senza parole. La partecipazione dei piccoli amici di, alla loro età già in contatto con L'articolo proviene da YesLife.it.

Il bimbo, di soli 11 anni, è morto per un tumore al "Bambino Gesù" di Roma. Ai funerali a Taranto, lo straziante saluto dei compagni di scuola ...Fra i tanti scesi in strada per poter salutare per l’ultima volta il piccolo Vincenzo Semeraro i compagni di gioco del quartiere Tamburi.