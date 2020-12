Serie C-Girone C, tutto pronto per Palermo-Viterbese: ecco dove vedere il match del ‘Renzo Barbera’ (Di mercoledì 2 dicembre 2020) tutto pronto per Palermo-Viterbese. Questo pomeriggio, alle ore 15.00, allo Stadio "Renzo Barbera", rosanero e laziali, si sfideranno nel match valido per l'ottava giornata del campionato di Serie C-Girone C. Il match si sarebbe dovuto giocare lo scorso 1° novembre. Tuttavia, la società rosanero chiese e ottenne il rinvio dell’incontro per via della situazione legata al cluster di infetti nel gruppo squadra. Tra l’altro, in quei giorni, da Viterbo era arrivata anche la notizia di un focolaio che ha coinvolto l’intero staff tecnico della prima squadra. Oggi, la gara, chiaramente, si giocherà a porte chiuse, come previsto dal protocollo sanitario anti-Covid.Tuttavia, i supporters di entrambe le squadre, potranno seguire l'attesissimo ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 2 dicembre 2020)per. Questo pomeriggio, alle ore 15.00, allo Stadio "Renzo Barbera", rosanero e laziali, si sfideranno nelvalido per l'ottava giornata del campionato diC-C. Ilsi sarebbe dovuto giocare lo scorso 1° novembre. Tuttavia, la società rosanero chiese e ottenne il rinvio dell’incontro per via della situazione legata al cluster di infetti nel gruppo squadra. Tra l’altro, in quei giorni, da Viterbo era arrivata anche la notizia di un focolaio che ha coinvolto l’intero staff tecnico della prima squadra. Oggi, la gara, chiaramente, si giocherà a porte chiuse, come previsto dal protocollo sanitario anti-Covid.Tuttavia, i supporters di entrambe le squadre, potranno seguire l'attesissimo ...

WiAnselmo : #SerieC-Girone C, tutto pronto per #Palermo-Viterbese: ecco dove vedere il match del 'Renzo Barbera' - Mediagol : #SerieC-Girone C, tutto pronto per #Palermo-Viterbese: ecco dove vedere il match del 'Renzo Barbera' - tuttocampo : Serie C Girone C, al via 4 recuperi! - rus_sansiro : ?? ???? ???? UEFA CHAMPIONS LEAGUE / INTER *** di LUCA TAIDELLI *** Il girone più pazzo della Champions: a 90 minuti da… - il_gentlemaw : Grazie a una serie di combinazioni nell'ultima giornata del girone, il Milan è ancora in corsa per l'obbiettivo sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Girone Serie C, nel Girone C Catania aspetta Tacopina Tuttocampo La Serie D del calcio cambia ancora: si procede con le gare di recupero

Cambia ancora tutto in serie D. La domenica appena trascorsa doveva essere l’ultima riservata alle gare di recupero. Da quella in arrivo si sarebbe dovuto riprendere dalla settima giornata (o dalla no ...

Pallacanestro femminile: serie A2

Rinviata a data da destinarsi la partita di domenica tra la Feba e la Nico Ponte Buggianese. A causa di un focolaio Covid sviluppatosi tempo fa in seno al gruppo, la squadra toscana ha saltato le ulti ...

Cambia ancora tutto in serie D. La domenica appena trascorsa doveva essere l’ultima riservata alle gare di recupero. Da quella in arrivo si sarebbe dovuto riprendere dalla settima giornata (o dalla no ...Rinviata a data da destinarsi la partita di domenica tra la Feba e la Nico Ponte Buggianese. A causa di un focolaio Covid sviluppatosi tempo fa in seno al gruppo, la squadra toscana ha saltato le ulti ...