Podolski e il trasferimento all’Inter | “Non una grande scelta | ma lo rifarei”

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Era il gennaio 2015 quando Lukasarrivava a Milano tra l'entusiasmo dei tifosi dell'Inter. L'attaccante tedesco era reduce dal Mondiale vinto nell'estate precedente con la Nazionale e cercava riscatto dopo stagioni non semplici all'Arsenal. I nerazzurri, allenati da Walter Mazzarri, sognavano così di rilanciare l'assalto alla zona Champions. Si rivelò un matrimonio fallimentare:segnò solamente un gol in sedici presenze, contro l'Udinese.Il giocatore, ora all'Antalyaspor è tornato su quella decisione al podcast Einfach mal Luppen: "Vai in una squadra nel mezzo di una stagione e devi fare in modo che tutto funzioni da subito. Non è stata una, ma è stata anche un'esperienza per rendersi conto che un prestito così non ti serve a niente. Allora lo metti in conto per le ...