GF Vip, Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi ai ferri corti: la lite continua (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il Grande Fratello vip ormai è nel vivo di un altro scontro, quello tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi. Tra le due sembra non poter arrivare la pace a causa di qualcosa accaduto prima del loro ingresso nella Casa del GF: la presunta amicizia proprio tra Giulia e Flavio Briatore, ex marito della Gregoraci. Elisabetta Gregoraci vs Giulia Salemi Durante la puntata di lunedì sera lo scontro è stato serratissimo. Giulia aveva già accusato Elisabetta di essere snob, mentre la showgirl ha ribattuto raccontando che la Salemi scriveva messaggino al suo ormai ex marito per farsi ospitare nel suo locale. Naturalmente non ha facilitato le cose il fatto che ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il Grande Fratello vip ormai è nel vivo di un altro scontro, quello tra. Tra le due sembra non poter arrivare la pace a causa di qualcosa accaduto prima del loro ingresso nella Casa del GF: la presunta amicizia proprio trae Flavio Briatore, ex marito dellavsDurante la puntata di lunedì sera lo scontro è stato serratissimo.aveva già accusatodi essere snob, mentre la showgirl ha ribattuto raccontando che lascriveva messaggino al suo ormai ex marito per farsi ospitare nel suo locale. Naturalmente non ha facilitato le cose il fatto che ...

GCugini : Elisabetta Gregoraci choc al Gf Vip: «Ho visto con i miei occhi Giulia Salemi con Flavio Briatore...». Lei scoppia… - ilmessaggeroit : Elisabetta Gregoraci in lacrime al Gf Vip: «Ho visto Giulia Salemi con Flavio Briatore...» - braffyraf : Sto riguardando il video 'Elisabetta Gregoraci isolata dalle altre VIP' e non ce n'è: il comportamento di SO è da v… - EricaLobby : @FedePiper91 Guarda 'Elisabetta Gregoraci isolata dalle altre VIP' su Mediaset Play - Butterfly_Fact : Va beh, ho capito: io in #gfvip non devo più entrare perché in questo video non vedo tutto questo schifo che vedete… -