Elisabetta Gregoraci crolla e parla delle gieffine: “Mi hanno isolata” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La litigata tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi ha spaccato in due la casa del GF Vip. Dayane, Rosalinda e Selvaggia si sono schierate dalla parte dell’influencer milanese, facendo indispettire l’ex moglie di Briatore. EliGreg ieri si è sfogata con Stefania Orlando, l’unica gieffina che in questi giorni le sta vicino. “Giulia in realtà vuole continuare a parlare di questa storia e in continuazione. Stamani alle 5 ci siamo incontrate alle 5, lei mi ha detto che il pomeriggio mi avrebbe voluto parlare. In realtà non è mai venuta da me, ma ha continuato a parlarne con le altre. Io la vedo. Poi Dayane dice una cosa e ne fa un’altra e adesso fa riflettere Giulia? Sì dai, è da bambine dell’asilo. Si mettono in camera e vanno a parlare. Mi isolano come se avessi la peste e mi lasciano ... Leggi su biccy (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La litigata trae Giulia Salemi ha spaccato in due la casa del GF Vip. Dayane, Rosalinda e Selvaggia si sono schierate dalla parte dell’influencer milanese, facendo indispettire l’ex moglie di Briatore. EliGreg ieri si è sfogata con Stefania Orlando, l’unica gieffina che in questi giorni le sta vicino. “Giulia in realtà vuole continuare are di questa storia e in continuazione. Stamani alle 5 ci siamo incontrate alle 5, lei mi ha detto che il pomeriggio mi avrebbe volutore. In realtà non è mai venuta da me, ma ha continuato arne con le altre. Io la vedo. Poi Dayane dice una cosa e ne fa un’altra e adesso fa riflettere Giulia? Sì dai, è da bambine dell’asilo. Si mettono in camera e vanno are. Mi isolano come se avessi la peste e mi lasciano ...

