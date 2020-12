Dpcm Natale, linea dura del Governo: le regole su negozi, spostamenti tra regioni e comuni (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Vertice di Governo nella notte per decidere i contenuti del nuovo Dpcm di Natale. Tutta l’Italia sarà una “zona gialla” rafforzata, con divieti di spostamento e l’istituzione di un coprifuoco che non lascerà margini per assembramenti o festeggiamenti notturni. Dpcm di Natale, vertice di Governo nella notte: i contenuti del provvedimento Il provvedimento verrà varato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Vertice dinella notte per decidere i contenuti del nuovodi. Tutta l’Italia sarà una “zona gialla” rafforzata, con divieti di spostamento e l’istituzione di un coprifuoco che non lascerà margini per assembramenti o festeggiamenti notturni.di, vertice dinella notte: i contenuti del provvedimento Il provvedimento verrà varato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

TgLa7 : Dpcm: Conte con capigruppo apre a ricongiungimenti Natale. Chiesta riflessione su deroghe a spostamenti - lucianinalitti : Gli scienziati devono sapere cosa c’è dentro il vaccino, noi dobbiamo fidarci, non è come la ricetta del polpettone… - Adnkronos : #NuovoDpcm Natale, stop spostamenti da 21 dicembre - LaurangelsLaura : RT @Ilconservator: Italiano medio — DPCM — No al Natale — No spostamenti — Mascherina — Multe — Lockdown Immigrato — Sbarco — Foglio d… - TassoOfficial : Covid-19: 'le regole di Natale' per gli italiani C'è grande attesa per il nuovo dpcm del governo-Conte. -