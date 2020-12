Circoscrizione 2 | la difficoltà di un decentramento riuscito a metà

Leggi su nuovasocieta

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) La nuova2 composta da Santa Rita, Mirafiori nord, Mirafiori sud nasce dall’accorpamento della ex2 e la ex10 e in questa fusione di territori sta tutta ladi riuscire a portare a compimento politiche e realizzazioni comuni: territori che non sono contigui ma che sono stati “fusi” amministrativamente. Una fusione che non presenta, ad oggi, quei benefici che probabilmente immaginava chi ha avuto in passato l’idea di unione. Lo sottolinea la presidente della2 Luisa Bernardini “Non è stato un grande vantaggio, né un grande successo perché se si pensava che unirle potesse voler dire maggiore personale non è stato così, anzi c’è più territorio con meno personale. Se non consideriamo le carenze iniziali, abbiamo avuto pensionamenti, ...