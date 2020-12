Chiesa: primo gol in Champions, vent’anni dopo suo padre Enrico (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Federico Chiesa ha trovato contro la Dinamo Kiev il suo primo gol in Champions League. Sono passati esattamente venti anni e 256 giorni dal gol di questa sera dall’esterno della Juventus all’ultima volta che un Chiesa aveva fatto gol nella competizione. Suo padre Enrico Chiesa, infatti, segno al Bordeaux nel marzo del 2000 quando vestiva la maglia della Fiorentina e sulla panchina viola sedeva Giovanni Trapattoni. Per Federico Chiesa è anche il primo gol con la Juventus, il secondo stagionale dopo quello segnato all’Inter quando era ancora un calciatore della Fiorentina. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Federicoha trovato contro la Dinamo Kiev il suogol inLeague. Sono passati esattamente venti anni e 256 giorni dal gol di questa sera dall’esterno della Juventus all’ultima volta che unaveva fatto gol nella competizione. Suo, infatti, segno al Bordeaux nel marzo del 2000 quando vestiva la maglia della Fiorentina e sulla panchina viola sedeva Giovanni Trapattoni. Per Federicoè anche ilgol con la Juventus, il secondo stagionalequello segnato all’Inter quando era ancora un calciatore della Fiorentina. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

