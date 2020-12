Camere d’albergo come discoteche per le feste: il trucco per aggirare i divieti (Di mercoledì 2 dicembre 2020) come fare una festa in barba ai divieti imposti dal DPCM anti COVID? In mancanza di locali e discoteche prenotando una camera d’albergo e invitando gli amici. Con il rischio però, come racconta il Mattino, che qualcuno segnali l’assembramento e chiami le forze dell’ordine. Il fenomeno si verifica in particolare durante il fine settimana, quando comitive di giovani danno luogo a veri e propri party sostituendo le sale dei locali notturno o dei discobar con le Camere in affitto. In sole 24 ore la Polizia di Stato ha scoperto due casi, negli ultimi giorni. Nel primo l’intervento degli agenti è servito a interrompere una vera e propria festa alla quale partecipavano addirittura 19 persone. E da quel momento la Questura ha deciso di intensificare i controlli. Naturalmente non vi è nulla di ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 2 dicembre 2020)fare una festa in barba aiimposti dal DPCM anti COVID? In mancanza di locali eprenotando una camerae invitando gli amici. Con il rischio però,racconta il Mattino, che qualcuno segnali l’assembramento e chiami le forze dell’ordine. Il fenomeno si verifica in particolare durante il fine settimana, quando comitive di giovani danno luogo a veri e propri party sostituendo le sale dei locali notturno o dei discobar con lein affitto. In sole 24 ore la Polizia di Stato ha scoperto due casi, negli ultimi giorni. Nel primo l’intervento degli agenti è servito a interrompere una vera e propria festa alla quale partecipavano addirittura 19 persone. E da quel momento la Questura ha deciso di intensificare i controlli. Naturalmente non vi è nulla di ...

