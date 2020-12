Anticipazioni Una Vita | Puntate dal 7 al 13 Dicembre 2020 | la Proposta di Felicia a Ledesma!

Leggi su uominiedonnenews

(Di mercoledì 2 dicembre 2020)Una, tramadal 7 al 13non vuole più sposarsi con Ledesma e prova ad avanzargli una. Intanto i litigi tra Carmen e Lolita proseguono… Unava ormai in onda da molti anni ma i suoi intrighi e segreti continuano a coinvolgere moltissimo il pubblico. In particolar modo, nella settimana dal 7 al 13il piano di Genoveva per riconquistare Felipe sembrerà andare avanti, mentre gli occhi saranno puntati anche sulla sparizione di Marcia. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Una: dove eravamo rimasti Carmen cerca di nascondere agli occhi di Ramon la difficile situazione che sta vivendo ...