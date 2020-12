Veronica Ojeda, chi è l’ex compagna di Diego Maradona (Di martedì 1 dicembre 2020) Scopriamo chi è Veronica Ojeda, l’ex compagna di Diego Maradona nonché madre del suo ultimo figlio, il piccolo Diego Fernando. Una delle donne più importanti della vita di Diego Armando Maradona è stata sicuramente Veronica Ojeda. Una volta concluso il matrimonio con Claudia Villafane, madre dei suoi primi figli, Diego ha perso la testa per L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 1 dicembre 2020) Scopriamo chi èdinonché madre del suo ultimo figlio, il piccoloFernando. Una delle donne più importanti della vita diArmandoè stata sicuramente. Una volta concluso il matrimonio con Claudia Villafane, madre dei suoi primi figli,ha perso la testa per L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

infoitsport : L’ultimo messaggio di Maradona, spunta un vocale di WhatsApp per il fidanzato della ex compagna Veronica Ojeda [AUD… - infoitsport : Maradona, l'audio al fidanzato di Veronica Ojeda: 'Prenditi cura di lei e del mio angelo' - PietroLodi4 : Maradona, l'audio all'attuale fidanzato di Veronica Ojeda, sua ex compagna e madre di suo figlio Diego Fernando Ma… - apetrazzuolo : MARADONA - L'ultimo audio di Diego al compagno di Veronica Ojeda: 'Prenditi cura del mio angelo' - sscalcionapoli1 : Maradona, spunta l'audio Whatsapp al compagno di Verónica Ojeda: 'Abbi cura di lei e del mio angelo Dieguito Fernan… -