Thor: Love and Thunder, Natalie Portman: "Jane Foster diventerà Mighty Thor" (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Natalie Portman ha parlato della sua preparazione fisica per Thor: Love and Thunder, confermando che Jane diventerà Mighty Thor. Thor: Love and Thunder avrà nel proprio cast l'attrice premio Oscar Natalie Portman che, in una recente intervista, ha rivelato che diventerà Mighty Thor. La star è attualmente in Australia e si sta preparando per le riprese sottoponendosi al duro allenamento necessario a interpretare nel migliore dei modi l'eroina. Natalie Portman, durante un'apparizione allo show Jimmy ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 2 dicembre 2020)ha parlato della sua preparazione fisica perand, confermando cheandavrà nel proprio cast l'attrice premio Oscarche, in una recente intervista, ha rivelato che. La star è attualmente in Australia e si sta preparando per le riprese sottoponendosi al duro allenamento necessario a interpretare nel migliore dei modi l'eroina., durante un'apparizione allo show Jimmy ...

cinefilosit : Thor: Love and Thunder, i personaggi del MCU che potrebbero apparire nel film #ILoveCinefilos - GianlucaOdinson : Thor 4 vedrà il ritorno di Idris Elba? | Cinema - - cinemaniaco_fb : ?????????????? Thor: Love and Thunder, Idris Elba avvistato con Taika Waititi, Heimdall sarà nel film?… - badtasteit : #ThorLoveAndThunder, i fan speculano sul ritorno di Idris Elba - Patrick23403148 : 'Thor: Love and Thunder ha un cast così vasto e vasto che gli addetti ai lavori lo paragonano a un Avengers 5' - The Hollywood Reporter -

Ultime Notizie dalla rete : Thor Love Thor: Love and Thunder, i personaggi del MCU che potrebbero apparire nel film Cinefilos.it Thor: Love & Thunder, Natalie Portman si sta allenando "per sembrare un'action figure"

Natalie Portman si sta allenando duramente per vestire i panni della Potente Thor in Thor: Love and Thunder (e non sfigurare di fianco a Chris Hemsworth).

Thor: Love and Thunder, i personaggi del MCU che potrebbero apparire nel film

Se è vero che Thor: Love and Thunder sarà un film in stile Avengers, quali sono allora i personaggi del MCU che potremmo ritrovare nel film di Taika Waititi?

Natalie Portman si sta allenando duramente per vestire i panni della Potente Thor in Thor: Love and Thunder (e non sfigurare di fianco a Chris Hemsworth).Se è vero che Thor: Love and Thunder sarà un film in stile Avengers, quali sono allora i personaggi del MCU che potremmo ritrovare nel film di Taika Waititi?