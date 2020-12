"Scusami, ero in doccia". Gregoraci e l'amante, altri dettagli scabrosi sul "Briatore tradito" (Di martedì 1 dicembre 2020) Mino Magli non si ferma e continua ad appellarsi a quella che lui ha definito sua ex: Elisabetta Gregoraci. L'uomo, più grande di lei, ha scritto nuovamente al settimanale Oggi raccontando altri dettagli della loro presunta storia d'amore. Magli racconta delle notti d'amore passate insieme alla showgirl calabrese, oggi concorrente del Grande Fratello Vip, dopo che questa "fuggiva" da Flavio Briatore. E ancora: "Ricordo anche bene il caso Vallettopoli. Fui io ad accompagnarla a Piazzale Clodio, ed anche in quella occasione mentì spudoratamente negando ogni tipo di coinvolgimento… peccato che poi vennero fuori le note intercettazioni". Ma le rivelazioni non finiscono qui. Nonostante l'uomo precisi che dalla Gregoraci vuole solo un confronto, prosegue a sparare a zero: "Per non parlare di quella ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020) Mino Magli non si ferma e continua ad appellarsi a quella che lui ha definito sua ex: Elisabetta. L'uomo, più grande di lei, ha scritto nuovamente al settimanale Oggi raccontandodella loro presunta storia d'amore. Magli racconta delle notti d'amore passate insieme alla showgirl calabrese, oggi concorrente del Grande Fratello Vip, dopo che questa "fuggiva" da Flavio. E ancora: "Ricordo anche bene il caso Vallettopoli. Fui io ad accompagnarla a Piazzale Clodio, ed anche in quella occasione mentì spudoratamente negando ogni tipo di coinvolgimento… peccato che poi vennero fuori le note intercettazioni". Ma le rivelazioni non finiscono qui. Nonostante l'uomo precisi che dallavuole solo un confronto, prosegue a sparare a zero: "Per non parlare di quella ...

Ultime Notizie dalla rete : Scusami ero Mino Magli, nuove bordate contro la ex fidanzata Elisabetta Gregoraci – ESCLUSIVO OGGI Elisabetta Gregoraci, Mino Magli e i dettagli della presunta storia: "Quella volta in cui Briatore..."

Mino Magli non si ferma e continua ad appellarsi a quella che lui ha definito sua ex: Elisabetta Gregoraci. L'uomo, più grande di lei, ...

Trafelato e rosso in viso aveva accolto i poliziotti in casa, adducendo la scusa del ritardo nell’apertura della porta al fatto che si stesse facendo la doccia, ...

Trafelato e rosso in viso aveva accolto i poliziotti in casa, adducendo la scusa del ritardo nell'apertura della porta al fatto che si stesse facendo la doccia, ...