Pastore non torna in tempo neanche per Natale (Di martedì 1 dicembre 2020) Javier Pastore, centrocampista della Roma, è fermo da agosto dopo l’operazione all’anca. Ci vorrà ancora tempo per il suo recupero Si potrebbe cogliere un bicchiere mezzo pieno perché il rientro si avvicina oppure ritenerlo mezzo vuoto ricordandosi che l’assenza è ormai prolungata. Javier Pastore non tornerà neppure per Natale, non è stato lui a dirlo, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 1 dicembre 2020) Javier, centrocampista della Roma, è fermo da agosto dopo l’operazione all’anca. Ci vorrà ancoraper il suo recupero Si potrebbe cogliere un bicchiere mezzo pieno perché il rientro si avvicina oppure ritenerlo mezzo vuoto ricordandosi che l’assenza è ormai prolungata. Javiernon tornerà neppure per, non è stato lui a dirlo, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Frances91168786 : RT @jerryscottismo: Pastore in un anno non è arrivato dalla cucina al cesso - jerryscottismo : Pastore in un anno non è arrivato dalla cucina al cesso - MariaCornetto : @FabrizioRoncone No recinti non è un termine casuale.....questa arroganza del pastore di pecore da ingrasso fa orro… - toniodemaria : RT @QuinziUgo: #UnaVolta... ... un lupo vide certe pecore al pascolo. - Belle! Venite a fare una passeggiata con me! (disse) + Non possia… - QuinziUgo : Morale. Se sei pecora, non seguire i consigli del lupo. Se sei lupo, accèrtati sempre che il pastore non sia arma… -