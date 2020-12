Musica: in radio singolo 'Trinity' per celebrare 50 anni 'Lo chiamavano Trinità' (Di martedì 1 dicembre 2020) Roma, 1 dic. (Adnkronos) - Arriva in radio l'8 dicembre, così come negli store e sulle piattaforme, il singolo 'Trinity' apripista del progetto 'Trinità – mezzo secolo' che nasce per celebrare mezzo secolo di storia della Musica italiana nel cinema. Il brano composto nel 1970 da Franco Micalizzi con il testo di Lally Stott oggi viene interpretato da Nusia e Frankie ed è contenuto nell'album 'Feeling High' di Nusia in uscita lo stesso giorno su etichetta New Team Music distribuito da Believe. “Mezzo secolo di Trinità, quanti ricordi - racconta Franco Micalizzi - considerando che quando è stato girato i produttori lo consideravano un piccolo film da recupero, utilizzando set già attrezzati per molti altri film e usando il lungotevere, credo alla Magliana, per le ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020) Roma, 1 dic. (Adnkronos) - Arriva inl'8 dicembre, così come negli store e sulle piattaforme, il' apripista del progetto '– mezzo secolo' che nasce permezzo secolo di storia dellaitaliana nel cinema. Il brano composto nel 1970 da Franco Micalizzi con il testo di Lally Stott oggi viene interpretato da Nusia e Frankie ed è contenuto nell'album 'Feeling High' di Nusia in uscita lo stesso giorno su etichetta New Team Music distribuito da Believe. “Mezzo secolo di, quanti ricordi - racconta Franco Micalizzi - considerando che quando è stato girato i produttori lo consideravano un piccolo film da recupero, utilizzando set già attrezzati per molti altri film e usando il lungotevere, credo alla Magliana, per le ...

RdtRadioStation : Buongiorno a tutti, anche oggi una nuova giornata si apre all'insegna della buona musica..quella di RDT Radio Stati… - zazoomblog : Musica: in radio singolo ‘Trinity’ per celebrare 50 anni ‘Lo chiamavano Trinità’ - #Musica: #radio #singolo #‘Trin… - EDMRadio4 : Pensiero sulla musica - I videogiochi non influenzano i bambini. Voglio dire, se Pac-Man avesse influenzato la nost… - TV7Benevento : Musica: in radio singolo 'Trinity' per celebrare 50 anni 'Lo chiamavano Trinità'... - radioyoume : Radio You & Me ON AIR : Coez - La musica non c'è -- Scrivici su WhatsApp 3248862989 -

Ultime Notizie dalla rete : Musica radio Musica - "Contatto" si conferma la canzone più trasmessa in radio Radionorba Musica: in radio singolo ‘Trinity’ per celebrare 50 anni ‘Lo chiamavano Trinità’

Roma, 1 dic. (Adnkronos) – Arriva in radio l’8 dicembre, così come negli store e sulle piattaforme, il singolo ‘Trinity’ apripista del progetto ‘Trinità – mezzo secolo’ che nasce per celebrare mezzo s ...

Fabrizio Moro a 105 Mi Casa Live: ecco il video recap della serata

Sul palco di Radio 105, Fabrizio Moro ci ha regalato musica e pensieri.... Nel quarto appuntamento con 105 Mi Casa Live, Max Brigante ha intervistato Fabrizio Moro, che sul palco di Radio 105 ci ha re ...

Roma, 1 dic. (Adnkronos) – Arriva in radio l’8 dicembre, così come negli store e sulle piattaforme, il singolo ‘Trinity’ apripista del progetto ‘Trinità – mezzo secolo’ che nasce per celebrare mezzo s ...Sul palco di Radio 105, Fabrizio Moro ci ha regalato musica e pensieri.... Nel quarto appuntamento con 105 Mi Casa Live, Max Brigante ha intervistato Fabrizio Moro, che sul palco di Radio 105 ci ha re ...