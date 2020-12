Le cliniche degli orrori in Cina (Di martedì 1 dicembre 2020) “Che posto è questo?”. “Chi è quell’uomo?” “Lui può curarti”, rispose sua sorella. Poi, insieme al padre, cominciarono a tirare Huang per le braccia, trasCinandola a forza fuori dalla macchina, oltre una serie di cancelli di ferro, verso l’uomo che presto avrebbe conosciuto e temuto con il nome di “il vecchio Zhang”. Huang ricorda con vivida precisione quella prima volta in cui ha camminato lungo lo stretto e buio corridoio della Chongqing Lishi Information Engineering School, uno degli istituti in Cina dove vengono rinchiusi gli adolescenti ai quali viene diagnosticata il disturbo da GID, Gender Identity Disorder, per “correggere la loro omosessualità”. “Passavo di fronte alle stanze e alcuni bambini venivano alle porte” ricorda. “In quel momento ho sentito che erano senza anima, sembravano svuotati”. Un mese prima Huang (non il suo ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 1 dicembre 2020) “Che posto è questo?”. “Chi è quell’uomo?” “Lui può curarti”, rispose sua sorella. Poi, insieme al padre, cominciarono a tirare Huang per le braccia, trasndola a forza fuori dalla macchina, oltre una serie di cancelli di ferro, verso l’uomo che presto avrebbe conosciuto e temuto con il nome di “il vecchio Zhang”. Huang ricorda con vivida precisione quella prima volta in cui ha camminato lungo lo stretto e buio corridoio della Chongqing Lishi Information Engineering School, unoistituti indove vengono rinchiusi gli adolescenti ai quali viene diagnosticata il disturbo da GID, Gender Identity Disorder, per “correggere la loro omosessualità”. “Passavo di fronte alle stanze e alcuni bambini venivano alle porte” ricorda. “In quel momento ho sentito che erano senza anima, sembravano svuotati”. Un mese prima Huang (non il suo ...

