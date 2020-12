L'annuncio di Ficarra e Picone: "Addio a Striscia la Notizia dopo 15 anni" - (Di martedì 1 dicembre 2020) Carlo Lanna A sorpresa arriva l'annuncio di Ficarra e Picone durante la puntata di lunedì di Striscia la Notizia: i due comici lasciano la conduzione del tg satirico Striscia la Notizia, ad oggi, è uno tra i programmi più visti e apprezzati del preserale delle reti Mediaset. Il tg satirico ideato da Antonio Ricci da anni è un punto di riferimento per il pubblico del piccolo schermo e, fin dalla sua prima puntata, è stato capace di fotografare l’immagine politica e sociale dell’Italia, raccontando fatti, misfatti e strappando più di una risata. E tanti sono stati i volti noti che hanno condotto il programma. Alcuni sono stati solo di passaggio, altri invece sono rimasti per anni dietro la scrivania di ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 1 dicembre 2020) Carlo Lanna A sorpresa arriva l'didurante la puntata di lunedì dila: i due comici lasciano la conduzione del tg satiricola, ad oggi, è uno tra i programmi più visti e apprezzati del preserale delle reti Mediaset. Il tg satirico ideato da Antonio Ricci daè un punto di riferimento per il pubblico del piccolo schermo e, fin dalla sua prima puntata, è stato capace di fotografare l’immagine politica e sociale dell’Italia, raccontando fatti, misfatti e strappando più di una risata. E tanti sono stati i volti noti che hanno condotto il programma. Alcuni sono stati solo di passaggio, altri invece sono rimasti perdietro la scrivania di ...

