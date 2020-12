Huni entra a far parte di TSM al posto di Broken Blade

Leggi su esports247

(Di martedì 1 dicembre 2020) Dopo settimane di indiscrezioni finalmente è arrivato l’annuncio ufficiale:passa da Evil Geniuses a TSM per prendere ildi. La notizia lascerà sicuramente di stucco gli amanti di esports!infatti è uno dei giocatori più famosi di League of Legends a livello globale e ha cambiato la bellezza di cinque squadre in soli tre anni. Prima di Evil Geniuses ha giocato infatti per Dignitas, Echo Fox, and Clutch Gaming. E adesso ne aggiunge un’altra al già lungo elenco: TSM. Dobbiamo precisare che ad oggi il roster di TSM non è molto chiaro, soprattutto in seguito al possibile annuncio di ritiro dalla scena professionale di Doublelift rilasciato il 25 novembre dopo la vittoria della squadra nel World Championship. Lost invece, proveniente dall’accademia sembrerebbe ...