Gli effetti dimenticati della "psicopandemia" (Di martedì 1 dicembre 2020) Molti la chiamano "psicopandemia", anche se non credo che nemmeno questo termine riuscirebbe ad allargare lo sguardo di politici, scienziati e parte dell'opinione pubblica sulla reale natura di ciò che sta colpendo l'umanità. Hanno trattato questa pandemia come se si trattasse di una guerra tra un virus e le cellule umane che colpisce, di tutto il resto –a parte le ricadute materiali ed economiche- non se ne sono accorti. Non può essere certamente un caso se nel Cts, ovvero lo strumento scientifico che affianca il governo per la gestione della pandemia, manca qualsiasi riferimento alla psichiatria e alla psicologia (ma anche alla sociologia). Per loro si tratta di un'emergenza soltanto d'interesse organico ed epidemiologico. Come se la psiche non esistesse e non contasse sugli sviluppi di questa tragedia. Eppure solo in Giappone –paese dove le ...

